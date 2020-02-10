Владикавказ, , 09:32 — REGNUM Назначен временно исполняющий обязанности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Северной Осетии. Им стал первый заместитель начальника управления Артур Гугкаев, пишет ТАСС.

Напомним, 6 февраля начальник республиканского УФСИН полковник внутренней службы Юрий Емельянов был задержан по подозрению в особо крупной растрате. Следствие полагает, что он причастен к хищению 3 млн рублей при проведении капитального ремонта общежитий для спецконтингента в одной из исправительных колоний Владикавказа. На следующий день суд арестовал Емельянова до 5 марта 2020 года.

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Полковник внутренней службы Артур Гугкаев работает в органах уголовно-исполнительной системы с 1993 года. В марте 2012 года он был назначен на должность заместителя начальника УФСИН России по Северной Осетии, а в апреле 2016 года — на пост первого замначальника. Награжден медалями «За отличие в службе» II и III степени и «Воинское братство».