Бобров, Воронежская область, , 09:20 — REGNUM 879,7 млн рублей будет направлено на строительство инженерных сетей для экодеревни в районе поселка Лушниковка Бобровского района Воронежской области. Итоги тендера, объявленного в январе, подвела заказчик — администрация Бобровского района, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 888 млн 594 тыс. 995 рублей. В тендере приняли участие две компании. Самую низкую цену предложило ООО «Дон-строй», которое и стало победителем, — 879 млн 709 тыс. 045,04 руб., второй участник — ООО «СУ-35» — предложил 884 млн 152 тыс. 020,02 руб.

В соответствии с условиями контракта, подрядчик должен провести археологическое обследование территории, изыскательные работы. Также он должен построить сети канализации, водоснабжения, газоснабжения, оборудовать электросети, оптоволоконные линии связи, автомобильные подъезды к деревне. Работы должны быть проведены до 31 декабря 2022 года.

Экодеревня в Бобровском районе расположится на 100 га у деревни Лушниковка. Планируется, что здесь будут построены жилые трёхэтажные дома на более чем 300 квартир, детсад и школа, появится стадион, торговый центр, а также планируется строительство парка аттракционов, там уже установлено, но пока не запущено колесо обозрения.