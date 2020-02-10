Чита, , 09:11 — REGNUM Власти Забайкальского края взяли на контроль ситуацию с ценами на продукты питания и обеспеченностью продуктами питания в торговых сетях из-за коронавируса в Китайской Народной Республике. В настоящее время продуктовый запас сформирован от двух недель в некоторых торговых сетях до месяца. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на министра экономического развития региона Александра Бардалеева.

По словам чиновника, в целом ситуация с ценами в торговых сетях стабильная. Небольшие повышения стоимости отдельных продуктов в правительстве региона связывают с сезонным повышением.

Что касается закупок, то местные торговые сети уже переориентировались на поставки продуктов из Новосибирской области, из Средней Азии.