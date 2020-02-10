Пекин, , 09:08 — REGNUM Индекс потребительских цен (CPI), являющийся ключевым показателем инфляции, вырос в Китае на 5,4% в январе относительно аналогичного месяца 2019 года, сообщили 10 февраля в Национальном бюро статистики КНР.

Данный показатель оказался значительно выше 4,5% в декабре 2019 года. Взлет связан, в основном, с праздником Китайского Нового года и эпидемией нового коронавируса в стране, сообщил главный статистик бюро Дун Лицзюань.

Цены на продукты питания выросли на 20,6% в годовом исчислении в январе текущего года, что выше 17,4% роста в декабре. В то же самое время цены на не продуктовые товары в январе выросли на 1,6%, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в декабре 2019 года.

Цена на свинину выросла на 116% в годовом исчислении в прошедшем месяце, в то время как цены на овощи выросли на 17,1%. CPI в городских и сельских районах страны вырос на 5,1% и 6,3% соответственно.

CPI эпицентра эпидемии коронавируса, провинции Хубэй вырос на 5,5% в годовом исчислении в январе, что особо не отличается от среднего по стране.