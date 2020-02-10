Москва, , 09:00 — REGNUM Туризм в России планируется разделить на 13 видов. Соответствующий законопроект опубликован на портале раскрытия информации о подготовке нормативных актов, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В список основных видов туризма вошли: активный, автотуризм, социальный, самодеятельный, детский, сельский, экологический, деловой, круизный, культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, промышленный и событийный туризм.

Гастрономический туризм в Арктике заинтересовал ряд стран

Отмечается, что в данное время в этой сфере нет единообразия применения видов туризма, что затрудняет ведение бизнеса в различных отраслях туризма и не вписывается в стратегию развития туризма до 2035 года. Однако эксперты считают, что законопроект требует доработки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности, познавательный, гастрономический, милитари-туризм и др.

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