Тбилиси, , 08:59 — REGNUM В Грузии ратифицировали соглашение с Великобританией о свободной торговле. Об этом 9 февраля рассказал журналистам заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Генадий Арвеладзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

"До задействования Brexit мы вели переговоры с Великобританией. Мы подписали договор и ратифицировали это соглашение. Теперь мы ожидаем того же от британской стороны», — сказал Арвеладзе.

Напомним, данное соглашение было подписано в октябре 2019 года. Оно повторяет положения подписанного ранее соглашения Грузии с Евросоюзом и было подписано в связи с тем, что Великобритания решила выйти из ЕС.

В 2019 году, согласно данным Грузстата, из Грузии в Соединенное Королевство было импортировано товаров на $35 млн. Стоимость экспорта оттуда составила $105 млн.