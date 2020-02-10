Москва, , 08:43 — REGNUM В Арбитражный суд Москвы поступил банкротный иск к Дмитрию Минцу — бывшему члену совета директоров и сыну главы компании О1 Group, российскому миллиардеру Борису Минцу. Истцом выступает «Промсвязьбанк», но дело пока не приняли к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 7 февраля 2020 года, сумма претензий банка неизвестна. Сыновей Бориса Минца — Дмитрия и Александра, как фигурантов уголовного дела о хищении активов банка «Открытие», суд ещё в конце января 2020 года арестовал заочно. Сыновей бизнесмена — бенефициара банка Бориса Минца, по данным Следственного комитета РФ, могут объявить в международный розыск. Впереди — слушания в Басманном суде Москвы, в рамках которых рассмотрят ходайство следователя о заочном аресте Минца-старшего. Адвокаты последнего между тем отмечают, что он не скрывается и готов сотрудничать со следствием.

Все трое Минцев проходят по делу о растрате. Следователи считают, что летом 2017 года фигуранты и глава правления банка Евгений Данкевич «заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 Груп Финанс»». Сумма претензий по делу — 35 млрд рублей.

Напомним, адвокат Бориса Минца отмечал, что его подзащитный переехал в Лондон ещё до начала следствия и не скрывается.

Бизнесмен Минц готов сотрудничать со следствием