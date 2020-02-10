Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM Работники сельского хозяйства в Казахстане получают самую низкую заработную плату в республике. Об этом 10 февраля сообщает агентство Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

По состоянию на 1 января 2020 года средняя заработная плата в этой сфере составила 127,3 тыс. тенге ($336), что на 15,6% больше, чем годом ранее. Зарплаты работников образования выросли на 23%, до 140 тыс. тенге ($370), здравоохранения — на 16,6%, до 149,4 тыс. тенге ($394).

Вместе с тем средняя зарплата по Казахстану выросла на 15,8%, до 203,9 тыс. тенге ($538). Таким образом, зарплата работников образования на 31% меньше, чем средняя по республике.

Работники финансовой и страховой сферы получают в среднем 402,5 тыс. тенге ($1062), что на 10,5% больше, чем годом ранее. Зарплаты в научно-технической сфере выросли на 6,5%, до 373,4 тыс. тенге ($986).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года среднемесячная заработная плата работников в Казахстане составляла 174 642 тенге ($462 по курсу на 15 января 2019 года).

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