Москва, , 08:41 — REGNUM Всемирная туристическая организация (UNWTO) составила рейтинг самых посещаемых туристами стран в мире в 2019 году. Лидируют Мьянма (+40,2%), Пуэрто-Рико (+31,2%) и Иран (+27,9%), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В ТОП-10 самых динамично развивающихся туристических направлений вошли Узбекистан (+27,3%), Черногория (+21,4%), Египет (+21,1%), Вьетнам (+16,2%), Филиппины (+15,1%), Мальдивы (+14,9%) и Багамские острова (+14,6%).

В первой двадцатке самых быстрых по росту иностранного турпотока оказались Катар (+14,5%), Армения (+14,4%), Южная Корея (+14,4%), Турция (+14,0%), Босния и Герцеговина (+13,7%), Тунис (+13,6%), Лаос (+11,5%), Азербайджан (+11,4%), Израиль (+10,5%) и Литва (+10,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, самыми посещаемыми туристами странами в мире в 2019 году стали Франция (90,2 млн туристов), Испания (83,8 млн туристов) и США (78,7 млн туристов).

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