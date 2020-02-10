Южно-Сахалинск, , 08:50 — REGNUM Новое министерство энергетики приступило к работе в Сахалинской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Новому ведомству предстоит решить вопросы в сфере энергоснабжения островного региона, в частности, газификации — работы в этом направлении выполнены всего на 30%. Из-за обветшалых электросетей аварии на островах случаются в 3−5 раз чаще, чем в целом по стране.

«Нам необходимо вывести безопасность энергосистемы региона на качественно другой уровень. Многие, действующие сегодня на Сахалине, электрические сети, строились давно, по старым стандартам. Сейчас они не всегда выдерживают ветровые нагрузки. Разработана программа, которая позволит реконструировать и модернизировать электросети», — рассказал руководитель ведомства Герман Тютюков.

Ещё одной задачей нового министерства является внедрение на островах альтернативных источников энергии — солнечных батарей, ветряных электростанций.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший портовый город Сахалина, Холмск, власти планируют перевести на газ в 2023 году. Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров между губернатором Сахалина Валерием Лимаренко и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.