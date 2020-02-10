Москва, , 08:39 — REGNUM По итогам января 2020 года по программе «KIA Уверен» на российском авторынке было продано 607 машин KIA с пробегом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В результате реализация сертифицированных KIA в прошлом месяце увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Под программу южнокорейской марки попадают автомобили не старше пяти лет, пробег которых составляет не более 150 тыс. км. Эти машины были официально ввезены в Россию и реализуются только у официальных дилеров марки. Кроме того, данные авто имеют прозрачную историю послепродажного обслуживания и прошли техобслуживание.

Напомним, накануне стало известно, что в России подорожали все автомобили марки KIA. Их стоимость возросла на 10−50 тыс. рублей.

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