Сеул, , 08:35 — REGNUM В январе 2020 года в Южной Корее приостановили работу 8−10 угольных электростанций, а также ввели ограничения на эксплуатацию 49 электростанций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, благодаря данным мерам в январе текущего года объём выбросов мелкодисперсных частиц в воздух сократился на 42,1% (на 781 тонну) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что ограничение на эксплуатацию (до 80% от штатного режима) распространялось на 45−49 электростанций в будни и на 47−49 электростанций в выходные дни.

Отмечается, что среднесуточный объём запасов электроэнергии сохранился на уровне 19,5—21,12 млн кВт (14,6−29,1%).

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