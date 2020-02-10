Париж, , 08:28 — REGNUM Таможня и Банк Франции предоставили данные по внешней торговле государства за 2019 год, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Цифры 2019 года очень воодушевляют нашу экономическую политику и нашу стратегию поддержки внешней торговли. Несмотря на торговую напряженность и рост протекционизма, торговый дефицит во Франции сократился на 3,9 млрд евро, а экспорт товаров увеличился на 16 млрд евро», — отметил государственный секретарь при главе МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

Торговый баланс в сфере обмена товарами улучшился, впервые с 2015 года, с дефицитом 58,9 млрд евро после 62,8 млрд евро в 2018 году. Торговый баланс улучшается по отношению ко всем основным регионам мира, за исключением Азии.

Дефицит торговли товарами сокращается с 32,0 млрд евро в 2018 году до 29,1 млрд евро в 2019 году, в частности благодаря хорошим показателям экспорта фармацевтической продукции (+10,4% до 33, 6 млрд евро), текстиль и одежда (+8,5% до 28,5 млрд евро), сельскохозяйственная продукция (+3,2% до 64,4 млрд евро). Экспорт авиационной техники растет второй год подряд (+11,9% до 64,2 млрд евро).

Профицит сохраняется в торговле услугами с балансом 21,8 млрд евро в 2019 году. В частности, если доходы от туризма продолжат расти третий год подряд (+4,4% до 57,9 млрд евро), еще более заметное увеличение расходов французами за границей (+11,5%) приводит к сокращению туристического профицита.

Согласно тенденциям, наблюдаемым в первых трех кварталах 2019 года, рост французского экспорта товаров в 2019 году будет выше, чем экспорт Германии, Великобритании, Италии, Нидерландов и Испании. Рыночная доля Франции в мировой торговле стабилизировалась, удерживая Францию на пятом месте в мировом экспорте товаров и услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, рост экономики во Франции замедлился до 1,2% в 2019 году.

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