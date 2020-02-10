Сеул, , 08:19 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее зафиксировали одни из самых низких темпов роста индекса потребительских цен среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей организации.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году уровень инфляции в Южной Корее составил 0,4%, что является одним из самых низких показателей. По данному показателю страна занимает 33-е место в рейтинге ОЭСР.

Известно, что в 2017 году Южная Корея занимала 15-ю строчку в рейтинге с уровнем инфляции 1,9%, в 2018 году — 26-е место (1,5%).

Отмечается, что уровень инфляции в Греции составил 0,2%, в Португалии — 0,3%, в Швейцарии — 0,4%, Японии — 0,5%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.