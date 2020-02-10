Москва, , 08:07 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск Министерства обороны России к одному из предприятий оборонного комплекса страны — АО «103 Арсенал» из Мордовии, которое модернизирует и ремонтирует командно-штабные машины, а также утилизирует боеприпасы. Иск пока не приняли к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление в суд поступило 5 февраля 2020 года. Сумма требований составила 57 030 953,26 рубля, но подробности спора пока неизвестны.

По открытым данным, АО «103 Арсенал» в разные годы выступало поставщиком в 47 государственных контрактах на сумму почти 350 млн рублей и не числится в реестре «недобросовестных поставщиков».

Организация также была исполнителем не менее трёх контрактов Министерства обороны. Среди них — выполнение работ по утилизации вооружения и боеприпасов, обслуживание и ремонт комплексов управления огнём наземной артиллерии.

По данным с сайта ответчика, организация ведёт свою историю с 1914 года, занимается ремонтом и модернизацией командно-штабных машин, систем управления танкового вооружения, утилизацией военной техники, а также изготовлением мебели для гражданских нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны уже предъявляло претензии к АО «103 Арсенал». Речь идёт о взыскании более 48,073 млн рублей. Многомиллионные претензии могли возникнуть по одному из контрактов с ведомством. Их начнут рассматривать в конце февраля 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, АО «103 Арсенал» в своей действующей правовой форме учреждено в ноябре 2009 года в Саранске. Директор — Владимир Лапин, учредителем общества числится Минобороны РФ.

Артём Артеха