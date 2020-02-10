Москва, , 08:02 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов осудил правительство Михаила Мишустина, которое «продолжает прежний либерально-рыночный курс, ведущий к дальнейшему обнищанию граждан».

«Более того, оно не только не способствует росту доходов населения, но и фактически намерено забрать у людей последнее», — полагает коммунист.

СМИ сообщают, что российские банки начали тестировать программное обеспечение, которое будет следить за переводами на карты, премьер-министр Мишустин ранее уже говорил о том, что доходы и расходы россиян будет отслеживать единая система «слежения».

"При этом правительство категорически отказывается вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Получается, что богатеев государство трогать не собирается, а вот обычных граждан будет «ощипывать» буквально до копеечки», — возмущен Зюганов.