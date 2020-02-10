Кемерово, , 07:53 — REGNUM Громкий судебный спор завершился в Кемеровской области. Арбитраж удовлетворил иск АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» к генеральному директору Василию Куренному и председателю совета директоров Константину Алексееву. Ответчиков обязали выплатить солидарно свыше 400,484 млн рублей убытков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск в интересах основного акционера АО — компании «Kusbas Holding Limited» был подан в сентябре 2019 года. Сумма претензий составила 400 484 474,7 рубля.

По мнению истца, убытки возникли из-за перечисления денежных средств, фигурирующих как дивиденды, в адрес главы совета директоров Константина Алексеева. Куренной, в частности, заявил, что «указания о перечислении денежных средств в адрес Алексеева К. Ю. исходили от самого Алексеева К. Ю. — председателя совета директоров общества, которого ответчик Куренной В. П. также воспринимал, как собственника предприятия».

Решением суда по другому спору в сентябре 2019 года с угольной компании в пользу акционера были взысканы дивиденды в размере 716 916 612 рублей, а также свыше 59,69 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Отмечалось, что акционер не давал обществу поручений «на перечисление подлежащих к выплате в пользу Кусбас Холдинг Лимитед дивидендов лично Алексееву К. Ю.», так как тот акционером не являлся. При этом в дело были приложены документы, поступавшие в бухгалтерию предприятия, подписанные якобы директором компании-акционера, о перечислении дивидендов на личный счёт Алексеева. При этом акционер утверждает, что таких поручений не давал, а откуда пришли документы неизвестно. Компания «Kusbas Holding Limited» посчитала перевод причитающихся ей дивидендов на личный счёт Алексеева нарушением своих прав и истребовала через суд убытки. Суд иск удовлетворил, но решение может быть обжаловано.

Напомним, в медиаповестку страны УК «Северный Кузбасс» в 2019 году попала в связи с конфликтом, связанным с попыткой смены контролирующего лица. Компания «Kusbas Holding Limited» (принадлежит группе «Талтэк») через суд оспорила сделку по отчуждению 259 823 акций (98,64%) АО в пользу некоего Александра Миськова из Москвы по цене существенно ниже рыночной, вернув себе контроль над компанией.

Угольные «аномалии»: дело «Северного Кузбасса»