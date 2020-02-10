Москва, , 07:52 — REGNUM Вопрос расширения использования материнского капитала обсудят председатель правительства Михаил Мишустин совместно с министрами социального блока и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак с руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Сообщается, что в ходе совместной встречи думского руководства «Единой России» и членов правительства будет обсуждаться законодательное обеспечение расширения возможностей использования материнского капитала.

Как сообщало 15 января ИА REGNUM, расходы на реализацию предложений президента РФ по материнскому капиталу составят около 100 млрд рублей в этом году.

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