10 февраля 2020 | Время чтения 11 мин

Один из российских лоукостеров за три года стал фигурантом проверок надзорных инстанций 35 раз. Что чаще всего вменяется авиакомпании «Победа»?

Анастасия Степанова, , 07:08 — REGNUM Рейс авиакомпании «Победа», 10 февраля 2020 года вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности на борту. В последнее время лоукостер стал чаще попадать в медиаповестку страны, и в ряде случаев как фигурант громких скандалов. ИА REGNUM проанализировало ситуацию, выяснив, что компанию надзорные инстанции неоднократно проверяли по жалобам граждан, а метеорологи истребовали с «дочки «Аэрофлота» «неосновательное обогащение».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Конфликт с метеорологами

Один из последних скандалов, связанных с лоукостером, — это судебный спор с федеральным госучреждением «Авиаметтелеком Росгидромета», которое отвечает за метеорологическое обслуживание полётов гражданской и экспериментальной авиации. С авиакомпании в пользу «Авиаметтелекома» 3 февраля 2020 года взыскали более 33,747 млн рублей, из которых свыше 32,32 млн рублей — неосновательное обогащение и 1,427 млн рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами. Пока подробности этого спора неизвестны, вердикт ещё могут обжаловать. Между тем 26 февраля 2020 года арбитраж рассмотрит иск того же госучреждения к «Победе». В нём снова идёт речь о взыскании «неосновательного обогащения», на этот раз сумма 1,326 млн рублей.

Стоит отдать должное, иски от ФГБУ получила не только «Победа», но в спорах с другими авиапредприятиями фигурирует долг по договорам за метеообеспечение, а не неосновательное обогащение. К слову, в январе 2019 году то же учреждение уже взыскивало с лоукостера небольшой просроченный долг «за полученную на этапе подготовки к полёту специализированную авиационную метеорологическую информацию при эксплуатации воздушных судов».

Авиакомпанию «Победа» уличили в «неосновательном обогащении»

Претензии антимонопольного ведомства

Вопросы к авиаперевозчику возникали у антимонопольных служб. Так, к примеру, в августе 2018 года УФАС по Москве пригрозило возбуждением антимонопольного дела, указав на «навязывание невыгодных условий при оказании услуги по авиаперевозке и ущемление интересов неопределенного круга лиц». При оформлении билетов на сайте на несколько пассажиров багаж весом до 10 кг за 499 рублей можно было купить только на одного пассажира из бронирования, остальным же предлагалось оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1 499 рублей. Авиакомпания на это заявила, что 499 рублей было промотарифом. А УФАС возразило, что «в публичных правилах перевозки авиакомпании этого указано не было».

Лоукостер «Победа» уличили в навязывании невыгодных условий провоза багажа

Претензия пассажиров: дети отдельно

Интересный судебный спор в конце января 2020 года рассмотрел арбитраж Москвы. В нём истцом выступала авиакомпания, а ответчиком — бывший пассажир Александр Л. Он опубликовал в своём блоге «Живого журнала» отзыв о перелёте, в котором негативно высказался о качестве услуг. Большую часть высказываний признали порочащими деловую репутацию и обязали удалить, но интересно в этом деле другое. Истец рассказал о нюансах, как пассажирам с детьми выделяются места, и оказалось, что при покупке билета лоукостера родитель вполне может оказаться вдалеке от собственного несовершеннолетнего ребёнка. Суд, в частности, признал, что «ответчик при выполнении перелёта, воспользовавшись услугами истца, совершал перелёт совместно с несовершеннолетним ребенком (на момент перелета возраст составлял пять лет)» и «при регистрации ответчик действительно был размещён отдельно от несовершеннолетнего, с разницей в семь рядов посадочных кресел».

Представляет интерес и пояснение авиакомпании: «инвенторная система бронирования не идентифицирует совместно следующих пассажиров по степени родства», а «места на воздушном судне для данной категории пассажиров назначаются автоматически». «Победа» в заседании указала, что это не противоречит требованиям действующего законодательства. Заявлялось также, что «ООО «Авиакомпания «Победа», как правило, принимает следующие меры: если пассажир информирует авиакомпанию о необходимости его совместного размещения со следующим с ним несовершеннолетним пассажиром до начала регистрации на рейс, указанный в билете, авиакомпания вносит соответствующие изменения в запись в системе бронирования (если соответствующие изменения не влекут нарушения прав других пассажиров); если пассажир информирует авиакомпанию о необходимости его совместного размещения со следующим с ним несовершеннолетним пассажиром в процессе регистрации на рейс, указанный в билете, авиакомпания принимает меры по их совместному размещению, исходя из загрузки рейса, и выдает пассажирам посадочные талоны с измененной информацией о посадочных местах (если соответствующие изменения не влекут нарушения прав других пассажиров)».

Суд, к слову, часть реплик Александра, касающихся раздельной посадки пассажиров с детьми, порочащими не признал, напомнив «Победе», что «любой гражданин вправе высказать своё мнение относительно восприятия им того или иного понятия».

Между тем в базе Генпрокуратуры РФ фигурирует заключение Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, ставшее результатом внеплановой проверки, проведённой в июне 2019 года по жалобе пассажира. Ведомство отмечает, что «Победа» допустила «непринятие всех возможных мер по совместному размещению на борту воздушного судна совершеннолетнего пассажира» и следующего с ним ребёнка до 12 лет «при наличии свободных мест на борту воздушного судна (180 зарегистрированных пассажиров при наличии 186 мест)», а также в нарушение записано «взимание дополнительной платы (сборов) в размере 4500 рублей (по 1500 рублей за одно место на рейсе/человека) за выбор места в салоне» с пассажира рейса DP 528 от 07.04.2019 года Олега С. и его двух несовершеннолетних дочерей. Оплатив выбор места, Олег всё равно с одной из дочерей оказался не рядом во время полёта.

«Нарушено право пассажира на получение оплаченной услуги. Ухудшен уровень обслуживания пассажира по договору воздушной перевозки», — отмечалось в материалах дела.

Вопросы к дополнительным сборам

В октябре 2019 года этот же авиаперевозчик не смог оспорить привлечение к административной ответственности Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области. Основанием для штрафа в 30 тыс. рублей стал сбор за обработку платежа в размере 2% от суммы, который взяли с пассажирки при покупке авиабилета по банковской карте.

«Из положений раздела «Сборы за дополнительные услуги», размещённого на сайте общества в сети Интернет по адресу: https/www.pobeda.aero/information/travel/rates_and_conditions#rules, следует, что сбор авиакомпании за проведение операций по обработке платежа при оплате банковской картой через веб-сайт, кол-центр составляет 2% от суммы платежа, а через аэропорты РФ и аэропорты иностранных государств взимается агентский сбор. Размещение на сайте ООО «Авиакомпания «Победа» указанных сведений подтверждается актом осмотра от 07.06.2019», — отмечается в материалах суда с указанием, что, «имея возможность для недопущения ущемления прав потребителя в части оплаты услуг, установленных Законом №2300−1, общество не приняло всех зависящих от него мер по их соблюдению».

Суд также указал авиакомпании на то, что информация на сайте о том, что при покупке билета оплата и вышеуказанный сбор вносится агенту, а не перевозчику, отсутствовала.

В марте 2019 года лоукостер не смог обжаловать и штраф на 30 тыс. рублей, который был результатом постановления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. В основу дела также лёг дополнительный сбор с пассажира — «при применении безналичного расчета посредством банковской карты ООО «Авиакомпания «Победа» с потребителя необоснованно дополнительно взята комиссия за обработку платежа код сбора FCC ставка НДС 18% сумма НДС 4,57 рубля сумма сбора 29,98 рубля, в размере 2% от уплаченной суммы за предоставленные услуги по перевозке пассажира».

Также в мае 2019 года Федеральная служба по надзору в сфере транспорта провела внеплановую проверку по жалобе пассажира, который был вынужден доплатить за ручную кладь (портфель) 3 тыс. рублей.

Ведомство отметило, что компания взяла плату за провоз вещей, «разрешённых к провозу в качестве ручной клади, сверх нормы, установленной перевозчиком без взимания платы». Тем самым был нарушен п. 135 федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (ФАП-82).

Уточнялось, что авиакомпанией «не исполнено инспекторское предписание Ространснадзора № 6.7.3−1 от 29.01.2018 и решение Арбитражного суда г. Москвы по делу А 40−6389/18−72−679 от 11.07.2018».

В материалах другой проверки (в марте 2019 года) это же ведомство отмечает, что авиакомпания допускает «одновременное измерение (размещение) в калибраторе (измерителе) ручной клади и вещей, перечисленных в пункте 135 ФАП-82», что «уменьшает норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает (лишает возможности) пассажира на провоз без взимания дополнительной платы вещей, перечисленных в пункте 135 ФАП-82». А это уже «не соответствует требованиям воздушного законодательства», которое прямо оговаривает право граждан «на провоз без взимания дополнительной платы вещей, перечисленных в пункте 135 ФАП-82». В пункте названы вещи, которые пассажир может взять на борт плюсом к своей ручной клади.

Надзор и безопасность

Претензии к перевозчику были у Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и в части норм безопасности. Летом 2019 года компания была оштрафована на 50 тыс. рублей за то, что «не исполнила требования по обеспечению транспортной безопасности, а именно не представила сведения в АЦБПДП (автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств) о пассажирах и членах экипажа по выполненному рейсу №PBD801 от 16.12.2018 года». Оспорить этот штраф компания в суде не смогла, он был признан законным.

В 2019 году суд подтвердил законность ещё нескольких постановлений того же ведомства о привлечении «Победы» к административной ответственности, в том числе и штраф на 50 тыс. рублей за «нарушение обществом положений части 3 статьи 11 Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности», что выразилось в нарушении принципа достоверности передаваемой информации в АЦПБПД о пассажирах и членах экипажа по рейсу №PBD803 от 17.12.2018 Москва (Внуково) — Бергамо».

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта также в ходе внеплановой проверки по жалобам трёх граждан и депутата Госдумы РФ Евгения Ревенко («Единая Россия») в октябре 2019 года обнаружила, что «нормы перевозки багажа и ручной клади внутренних нормативных документов «Правила Стандарт» и «Правила Сайт» различаются (не идентичны, имеют расхождения в текстонормах и последовательности), не соответствуют требованиям воздушного законодательства и ухудшают уровень обслуживания пассажиров, в том числе пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности». В частности, ведомство посчитало, что нарушены права трёх пассажиров «на провоз багажа в пределах установленной нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире и разрешённых Федеральными авиационными правилами».

Перевозка животных

Все помнят историю кота Виктора, которого из-за излишнего, по мнению перевозчика (в том случае «Аэрофлота»), веса не допускали на борт. Владелец кота вынужден был пойти на хитрость. Результатом стал громкий скандал.

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«Дочка» «Аэрофлота» также отличилась при перевозке животных.

Ространснадзор в июне 2019 года по жалобе пассажира провёл в отношении перевозчика внеплановую проверку. Гражданин пожаловался, что его не пустили на борт самолёта, хотя услуга была оплачена, а провоз животного согласован. По данным надзорного органа, авиакомпания нарушила условия договора «воздушной перевозки пассажира рейса DP 882 от 10.01.2019 по маршруту Хельсинки — Москва» в части недопуска пассажира на борт воздушного судна с животным в переноске (клетке) «при оплате услуги по перевозке животного пассажиром и согласовании размеров переноски (клетки) и веса животного пассажиром».

Ространснадзор отметил, что пункт 5 Приложения 2 Стандарта «Правила перевозки пассажиров и багажа» ООО «Авиакомпания «Победа», который утверждён руководством 20 октября 2016 года и действовал на дату перевозки, как и пункт 5 Приложения 2 (пункт 9.3 главы 9 «Перевозка багажа») Правил перевозки ООО «Авиакомпания «Победа», размещенных на официальном сайте, «не соответствуют требованиям воздушного законодательства и ухудшают уровень обслуживания пассажиров». Ведомство добавило, что пункт устанавливает допустимые габариты контейнера (клетки) и веса контейнера (клетки) вместе с животным для перевозки в салоне, по нему вес животного с клеткой не должен превышать восемь кг, а габариты контейнера (клетки) — 115 см по сумме трёх измерений.

По данным реестра Генпрокуратуры РФ, «Победа» с 2016 года была фигурантом проверок 35 раз, из которых 31 была внеплановой, в том числе по жалобам пассажиров.