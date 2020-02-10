Якутск, , 07:00 — REGNUM Авиабилеты по субсидированным тарифам до центральных городов России купили 144,5 тыс. жителей Якутии, по направлениям на Дальний Восток слетало 29,8 тыс. человек.

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Средняя стоимость субсидированного билета по социально значимым направлениям — 4,5 тыс. рублей, по межрайонным направлениям — 12,3 тысячи рублей.

«В Якутии действуют внутрирегиональные программы субсидирования: по социально значимым авиаперевозкам с возмещением до 70% стоимости авиатарифа перевезли 23,3 тыс. пассажиров с охватом 23 районов и по перевозкам из районных центров арктических районов до аэропорта «Якутск» перевезли 6,7 тысяч пассажиров по 14 маршрутам», — пишет «Якутия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 12 мая 2020 года ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Приморье, и один сопровождающий смогут слетать в любой из российских городов и обратно бесплатно.