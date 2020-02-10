Пекин, , 06:42 — REGNUM Индекс производственных цен (PPI), который измеряет стоимость товаров на фабрике-производителе, в Китае за январь вырос на 0,1%, сообщили 10 февраля в Национальном бюро статистики КНР.

Незначительное увеличение индекса за прошлый месяц было первым в годовом исчислении за последние девять месяцев, сообщили в бюро. В месячном исчислении, PPI остался плоским второй месяц к ряду.

В 2019 году в среднем индекс падал на 0,3% относительно 2018 года в годовом исчислении. Фабричные цены на средства производства же упали в январе на 0,4% относительно аналогичного месяца 2019 года, против 1,2% падение в декабре.