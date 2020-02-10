Курган, , 06:40 — REGNUM В курганском городе Шадринске реконструируют старый элеватор. К осени 2020 года здесь планируют принять на хранение первый урожай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента агропромышленного комплекса.

К осени этот старый элеватор в Шадринске станет действующим Пресс-служба департамента АПК Курганской области

Реконструкцию проводит ООО «Агро-Клевер». Помимо элеватора, здесь намечается запуск цеха по переработке зерна и производству круп. Будет создано 80 рабочих мест. Объём инвестиций составит 300 млн рублей.

На данный момент здесь проведены геодезические изыскания, подготовлен проект коммунальной инфраструктуры и и выбрана подрядная организация. Уже построена трансформаторная подстанция и проведены линии электропередач.