Ленск, Якутия, 10 февраля 2020, 06:29 — REGNUM Власти Якутии намерены включить реконструкцию аэропорта в Ленске в национальную программу развития Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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«Мы заявили Ленский аэропорт в национальную программу развития Дальнего Востока. Предварительная стоимость проекта — 4,7 млрд рублей», — сказал замминистра экономики республики Василий Десяткин.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев раскритиковал ремонтные работы в аэропорту Якутска.