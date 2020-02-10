Новосибирск, , 06:04 — REGNUM В Новосибирской области в 2019 году введено около 1 756,5 тыс. кв. м. общей площади жилья (1 744,8 тыс. кв. м. — без учёта жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства). По сравнению с 2018 годом ввод жилых помещений вырос на 0,4% (в 2018 году по сравнению с 2017 годом — на 0,5%), сообщает Новосибирскстат.

Данные Новосибирскстата по динамике ввода жилья в Сибири Novosibstat.gks.ru

За счёт собственных и заёмных средств населением региона построено 539,3 тыс. кв. метров общей площади жилья — 30,7% от общего объёма.

«Новосибирская область продолжает занимать ведущее место по строительству жилья в Сибирском федеральном округе. В 2019 году на её долю приходилось более 25% всего введённого на территории округа жилья», — уточняет региональный орган статистики.

В Новосибирскстате напомнили, что с августа 2019 года в объём жилищного строительства включаются жилые дома, построенные населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Ранее они не учитывались.