Чита, , 05:25 — REGNUM Читинская птицефабрика в 2019 году произвела свыше четырех миллионов яиц. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, таким образом объем производства этого продукта за последние три года удвоился.

По словам министра сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Бочкарева, если в 2017 году Читинская птицефабрика произвела 2,1 миллиона штук яиц, то по итогам деятельности 2019 года, предприятие получило 4,1 миллиона яиц.

Достигнуть таких результатов удалось за счёт увеличения продуктивности:

«Читинская птицефабрика в течение трех лет закупала партии молодняка кур разных пород на Свердловской, Новосибирской и Белореченской птицефабриках. Благодаря средствам государственной поддержки, ежегодно предоставляемым из бюджета Забайкальского края в виде субсидии на произведенное яйцо и мясо птицы, предприятию удалось улучшить продуктивное стадо кур», — пояснил чиновник.

Наполним, в 2020 году птицефабрика планирует провести модернизацию производства и продолжить наращивание продукции. В этом ей помогут средства краевого бюджета. Одновременно предприятие скорректировало рационы питания птицы разных половозрастных групп и наладило стабильные поставки зернофуража из хозяйств Забайкальского и Алтайского краев.