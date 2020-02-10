Якутск, , 05:27 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев и гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков обсудили возможность увеличения объёмов финансирования геологоразведочных работ за счёт средств федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Стороны намерены изменить тенденцию снижения объёмов финансирования на региональные, поисковые и оценочные работы. Отсутствие средств сказывается на развитии минерально-сырьевой базы Якутии. При этом в республике есть значительный потенциал полезных ископаемых не только в РФ, но и в мире, и для качественной оценки минеральных ресурсов необходимо соответствующее финансирование.

Горьков отметил, что «Росгеология» ведёт в Якутии геологоразведочные работы на 23 объектах, из которых 15 — на твёрдые полезные ископаемые и 8 — на нефть и газ. При этом компания намерена расширить геологоразведку по алмазам, золоту, серебру и другим полезным ископаемым.

«Айсен Николаев и Сергей Горьков обсудили предложения по совершенствованию нормативной-правовой базы в сфере недропользования, а также по проведению очередного заседания рабочей группы по вопросам взаимодействия правительства Якутии и «Росгеологии», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, «Росгеология» обратилась к российским властям с просьбой выделить 10,3 млрд рублей на модернизацию оборудования и 14,7 млрд рублей на расширение своей инвестиционной программы. Минфин РФ отказал в выделении денег.