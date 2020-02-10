Хабаровск, , 04:47 — REGNUM Не все регионы Дальнего Востока своевременно освоили средства «единой субсидии». Тем, кто не освоил выделенные из федерального бюджета средства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев запретил подавать повторные заявки.

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Как сообщил Интерфакс, не освоенными остались 2,65 млрд рублей. Из них львиная доля приходится на Хабаровский край — 1,3 млрд рублей, 452 млн рублей не освоено в Приморье, 78 млн — в ЕАО, 35 млн рублей — в Амурской области.

«По деньгам, которые ушли (в федеральный бюджет, прим. ИА REGNUM) — даже не подавайте повторных заявок. Ваши ошибки, мы вам возмещать их не будем», — обратился Юрий Трутнев к дальневосточным губернаторам на заседании правительственной комиссии в Москве.

Всего из запланированных на 2019 год 37,6 млрд рублей регионы ДФО освоили 35,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, «единая дальневосточная субсидия» — средства из федерального бюджета, предоставляемые регионам для строительства, ремонта, модернизации социальных объектов в центрах экономического роста, которых в ДФО определено 58. В этих центрах сосредоточено до 80% населения федерального округа. Не все регионы осваивают деньги своевременно. Сахалин намерен добиться увеличения федерального финансирования на строительство жилья и дорог.