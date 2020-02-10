Москва, , 03:57 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения арбитража Москвы по продаже объекта культурного наследия — Сандуновских бань. Имущество выступало залогом по кредиту ООО «АНПЗ-Продукт» — «дочерней» компании Антипинского нефтеперерабатывающего завода и АО «Петрол Стрим», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ноябре 2019 года в арбитраж обратился «Абсолют банк», который потребовал взыскать залог с АО «Прогресс» путём продажи с публичных торгов. В состав залога входило нежилое помещение общей площадью 4 162,1 кв. м на улице Неглинная, д. 14, стр. 1А, помещение площадью 969,2 кв. м, помещение общей площадью 1 117,9 кв. м, нежилое помещение общей площадью 272,8 кв. м и помещение площадью 354,7 кв. м по тому же адресу. В январе 2017 года в отношении данного имущества департамент культурного наследия города Москвы оформил охранное обязательство. Помещения — это объект культурного наследия регионального значения «Сандуновские бани, нач. XIX в., 1863 г., 1894−1897 гг., архитекторы Б.В. Фрейденберг, СМ. Калугин. Главный корпус с доходными квартирами, магазинами, банной частью и парадным мавританским двориком, 1894−1895 гг., архитектор Б.В. Фрейденберг». Уточняется, что в мае-ноябре 1902 года здесь снимал квартиру Антон Павлович Чехов.

Начальную цену предложено установить на уровне 1,469 млрд рублей за самый крупный лот. Общая цена продажи всех помещений — 2 031 671 200 рублей.

Помещения были залогом по кредиту ООО «АНПЗ-Продукт», выданному «Абсолют банком» в ноябре 2015 года на сумму 2,9 млрд рублей. Задолженность заёмщика образовалась в связи «с неисполнением обязанности по возврату очередных траншей, которые были выданы банком следующими платежами в период с 11.05.2018 г. по 24.10.2018 год».

Общая задолженность перед банком составила 3,135 млрд рублей. Через суд кредитор взыскал заложенные помещения. Владелец имущества, предоставивший его в залог по чужому кредиту, попытался обжаловать вердикт суда, но в феврале 2020 года вторая инстанция отклонила жалобу.