Владивосток, , 03:42 — REGNUM До 15 новых мостов будет построено в Приморье в 2020—2021 годы, схожие темпы строительства сохранятся и в последующем.

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Об этом говорил губернатор Приморья в эфире передачи «Прямой разговор с Олегом Кожемяко». Когда речь пошла о состоянии мостов, Олег Кожемяко рассказал, какие мероприятия проводятся в крае для обновления мостового хозяйства.

«Сейчас в стадии проектирования 29 мостов, пять уже вышли с экспертизы, на пять расторгуемся в ближайшее время, а вообще планируем начать строить в течение 2020−2021 годов 10−15 мостов и идти такими темпами», — обозначил он.

По мнению Олега Кожемяко, решительно увеличить объёмы ремонта региональной дорожной сети позволит повышение расходов на нормативное содержание дорог.

«Усилим «Примавтодор» дополнительной техникой, чтобы его филиалы работали полноценно», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, четырёхполосный мост появится в Приморье — решение на его строительство принято.