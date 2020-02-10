Казань, , 03:16 — REGNUM На еженедельном совещании министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров рассказал о ситуации с земельным агромассивом, а именно с пашней. Министр назвал проблемой выдел земельных долей, из-за которого в ближайшие годы потери будут «в пределах 100 тыс. га», передаёт ИА REGNUM.

По данным Росреестра, в Татарии на сегодня около 3273 тыс. га пашни, но территориальные управления сельского хозяйства республики дают меньшую цифру.

Министр отметил, что «реально обрабатываемая пашня меньше» на 100 тыс. га. Зяббаров уточнил, что серьёзной проблемой стал выдел долей в земельных массивах.

«Вроде ничего плохого нет. Но один человек выделяя несколько десяток гектаров пашни или закрывая существующие фермерские хозяйства, обрабатывает и производит продукцию, при этом нигде не отчитывается», — заявил он, добавив, что в прошлом году было выделено порядка 50 тыс. га.

Напомним, по некоторым культурам в регионе планируется также сокращение площадей в связи с кризисом перепроизводства, допущенным годом ранее. В частности, речь о сахарной свёкле, под которую определено на 10% меньше. Общая посевная площадь в Татарии составит 2,8 млн га.