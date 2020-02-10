Находка, Приморский край, , 03:19 — REGNUM Краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» вышло в море из порта Находки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Германии раскритиковали США за противодействие «Северному потоку — 2»

По данным ресурса Vesselfinder судно было построено в 2015 году, имеет длину 150 метров, ширину 37 метров, дедвейт судна составляет 19 000 тонн. Судно оснащено вертолётной площадкой, способно проводить глубоководные работы, в том числе по прокладке кабелей и труб.

В настоящее время судно фиксируется в тридцати милях южнее Находки, ожидается, что 22 февраля оно прибудет в Сингапур. В дальнейшем судно примет участие в достройке «Северного потока-2».

Как сообщало ИА REGNUM, Германия раскритиковала действия США, препятствующие строительству «Северного потока-2».