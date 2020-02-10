Москва, , 03:00 — REGNUM Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с претензиями к нижегородскому АО «Научно-производственное предприятие «Полёт» на сумму более чем 60 млн рублей. Заседание по делу назначено на 11 февраля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск Министерства был подан 13 декабря 2019 года и был принят к производству 18 декабря. Предварительное заседание по этому делу состоится 11 февраля 2020 года. Сумма претензий — 60 863 292,31 рубля. Подробности спора пока неизвестны.

По открытым данным, предприятие-ответчик является крупным господрядчиком. АО «НПП «Полёт» выступало поставщиком в 50 госконтрактах на сумму свыше 3,361 млрд рублей. Среди реализуемых контрактов два было заключено с Министерством обороны на сумму 1,018 млрд рублей. «Полёт» в реестре «недобросовестных поставщиков» не числится.

По данным ЕГРЮЛ, АО в действующей организационно-правовой форме работает с декабря 2011 года, его директор — Алексей Комяков (совладелец нижегородской компании «Поликом»). Уставный капитал АО — более 2,238 млрд рублей.

Артём Артеха