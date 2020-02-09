Рига, , 23:40 — REGNUM Общий объём иностранных инвестиций в экономику Латвии в рамках программы выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции составляет с 1 июля 2010 г. по 30 июня 2019 года 1,5 млрд евро. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Управления по делам гражданства и миграции Латвии.

За это время, согласно данным ведомства, временный вид на жительство получило 18 000 человек, в 177 случаях в предоставлении ВНЖ было отказано.

Отмечается, что общий вклад нерезидентов в экономику Латвии оценивается в 1,5 млрд евро. 82,9% из этой суммы составили инвестиции в недвижимость, в банковский капитал 10,5% (158 млн евро). 85% участников этой программы являлись гражданами бывших республик СССР.

Отмечается, что в 2014 году программа выдачи ВНЖ в Латвии была фактически свёрнута благодаря поправкам представителей националистов.