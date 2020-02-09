Рига, , 22:36 — REGNUM В Латвии нет механизма взыскивания долгов с нуждающихся. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила заместитель директора департамента судебного надзора министерства юстиции Латвии Кристина Калныня.

По ее словам, министерство юстиции Латвии считает, что частные лица сами должны оценивать риски, вступая в хозяйственные отношения друг с другом. Если должник лишён имущества или имеет статус нуждающегося, то требования по исполнительному судебному листу не теряют своей силы и кредитор может рассчитывать на взыскание долга в будущем, отметила Калныня.

Она также добавила, что в Латвии не обсуждалась идея создания гарантийного государственного фонда, который мог бы расплачиваться с кредиторами, а после взыскивать средства с должников.