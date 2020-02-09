Москва, , 22:12 — REGNUM Ситуация с эпидемией коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили в Счетной палате.

Отмечается, что в настоящее время делать конкретные оценки масштабов потерь затруднительно, поскольку все будет зависеть от того, как ситуация будут развиваться дальше.

«Если борьба с эпидемией затянется, в том числе будет длительное ограничение транспортных и товарных потоков, то ущерб от этого будет более существенным», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, разразившаяся в Китае вспышка заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, по мнению ряда экспертов, вполне может оказаться рукотворной. Вице-президент РАН, председатель ДВО РАН, академик Валентин Сергиенко не исключает, что пандемия коронавируса имеет все признаки биологического оружия.

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