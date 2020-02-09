Минск, , 20:40 — REGNUM По итогам 2019 года Белоруссия увеличила на 4,5% экспорт товаров в Российскую Федерацию. Об этом, как передает БЕЛТА, рассказал журналистам первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, ссылаясь на предварительные данные Белстата.

«В деньгах это — плюс $600 млн, — заявил Крутой. — Это значит, что в принципе наши товары востребованы в России».

Первый вице-премьер Белоруссии также добавил, что в целом сотрудничество двух стран в торговой сфере развивается неплохо. По его словам, правительствам РФ и Белоруссии поручено данную тенденцию поручено «всячески продолжать и закреплять».

Как передавало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко заявил журналистам, что поставки российской нефти в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях.

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