Пекин, , 19:43 — REGNUM Власти Китая выделили порядка 71,85 млрд юаней (около $10,3 млрд) на профилактику и борьбу с распространением нового типа коронавируса в стране. Об этом сообщается в заявлении министерства финансов КНР.

«По состоянию на 18:00 8 февраля, финансовые учреждения всех уровней в общей сложности выделили 71,85 млрд юаней (около $10,3 млрд) на профилактику эпидемии и борьбу с ним, а фактические расходы составили 31,55 млрд юаней (более $4,5 млрд). Среди них центральное правительство выделило 17,29 млрд юаней (около $2,5 млрд)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения России выделило 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом.

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