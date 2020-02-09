Оттава, , 16:50 — REGNUM Коронавирус нанес экономический ущерб компании Canada Goose, что привело к падению стоимости акций, об этом 9 февраля сообщает Forbes.

Таким образом, внук основателя фирмы Дани Райс пробыл миллиардером меньше года. Теперь он вынужден довольствоваться небольшой суммой в размере $874 млн — такова теперь стоимость его доли в компании.

Предприятие занимающееся производством пуховиков терпит убытки не только в связи с распространением коронавируса. Ранее она подвергалась критике за использование натурального меха диких зверей для капюшонов.

Напомним, Дани Райс является генеральным директором Canada Goose, он владеет почти 20% акций предприятия. В марте 2019 года он попал в список миллиардеров с состоянием в $1 млрд 300 млн, но не продержался в рейтинге и одного года.

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