Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткоин превысила отметку в $10 тыс. за единицу. Об этом в воскресенье, 9 февраля, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам.

Так, стоимость криптовалюты впервые с октября 2019 года составляет $10 110 (повышение на 3,19%). Еще одна криптовалюта Ethereum подорожала за сутки на 1,4%, до $228.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2019 г. курс биткоина составлял всего $4,6 тыс.

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