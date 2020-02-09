Москва, , 14:35 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова пообещала проверки всем аптекам, которые завышают цены на медицинские маски. Об этом Голикова сказала сегодня, 9 февраля.

Напомним, что спрос на медицинские маски во всем мире существенно возрос на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китайской Народной Республике.

Известно, что вирус передается в том числе воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Производители медицинских масок испытывают некоторые проблемы, так как материалы для их изготовления, в основном, производятся в Китае, поставки откуда по понятным причинам прекратились.

Ряд аптек, пользуясь ажиотажем, в разы поднял цены на медицинские маски.

Вице-премьер Голикова заявила, что это является недопустимым и пригрозила проверка Федеральной антимонопольной службой.

«Это недопустимо, сейчас ФАС пойдёт с проверками», — сказала она.