Баку, , 12:51 — REGNUM О планах начать строительство туристического комплеса грязевых вулканов в текущем году в зоне грязевых вулканов Арзани, которая находится в 22 километрах от Гобустана, сообщил 8 февраля глава пресс-службы государственного агентства Азербайджана по туризму Кянан Гулузаде, передает новостное агентство Trend.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева была разработана концепция по созданию данного туристического комплекса. К комплексу грязевых вулканов из Гобустана будет построена дорога и организована вся необходимая инфраструктура. Для туристов на территории комплекса планирую создать места для отдыха и развлечений, а также музей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января по октябрь 2019 года Азербайджан посетили 2,5 миллиона туристов, треть из которых — из России. Вместе с тем, в Азербайджане также был отмечен рост общего числа туристов на 10,8% по сравнению с 2018 годом.

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