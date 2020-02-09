Ташкент, , 10:50 — REGNUM В связи наименьшими показателями налоговых поступлений в бюджет Узбекистана в 2019 году и провалом поставленных задач, девять налоговых инспекций лишились своих глав, сообщает 8 февраля пресс-служба государственного налогового ведомства Узбекистана.

Не справились с возложенными задачами налоговые инспекции Сайхунабадского, Дехканабадского, Нарпайского, Худжаабадского, Балыкчинского, Кумкурганского, Гузарского, Фаришского и Ромитанского районов Узбекистана и главы данных инспекций были уволены со своих должностей.

Вместе с тем, рост налоговых поступлений в бюджет Узбекистана в прошлом году составил 154%. Лидерами по поступлениям были отмечены Навоийская и Хорезмская области. 31 налоговая инспекция страны продемонстрировала максимальные показатели эффективности работы, говорится в источнике.

Одной из задач налогового ведомства Узбекистана на текущий год названа увеличение плательщиков подоходного налога на 500 тысяч, 150 тысяч из которых — в первом квартале 2020 года. Также одной из заявленных задач на текущий год названа адресная работа с налогоплательщиками, борьба с коррупцией, поддержка предпринимателей, защита их прав и интересов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана подписал указ, согласно которому в стране был снижен ряд налогов.

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