Берлин, , 08:12 — REGNUM Американская компания Tesla сможет претендовать на получение субсидий из бюджета Германии в рамках проекта по строительству нового завода под Берлином, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью Welt am Sonntag.

Министр рассказал, что обсуждал вопрос о возможности поддержки проекта американской компании с генеральным директором Tesla Илоном Маском. В этих беседах Альтаймер ясно дал понять, что Tesla не получит никаких привилегий, но сможет рассчитывать на получении господдержки при выполнении определённых требований.

«Германия должна быть не просто «продвинутым верстаком». Там [на заводе под Берлином] должны будут проводиться исследования и разработки. Все компании, которые соответствуют этим критериям, включая Tesla, смогут получить поддержку», — подчеркнул министр.

Напомним, в конце 2019 года Tesla запустила завод в Шанхае, ставшим первым предприятием компании по производству электромобилей за пределами США. Также в 2019 году началось строительство завода Tesla в Германии. Новая производственная площадка будет развёрнута в коммуне Грюнхайде в 40 км от Берлина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года стало известно, что компания Tesla планирует производить на новом заводе под Берлином до 500 тысяч электромобилей в год.

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