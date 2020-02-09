Рига, , 00:11 — REGNUM Минимальная заработная плата в Латвии, согласно опубликованным Eurostat данным, находится на предпоследнем месте среди стран Европейского союза. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила директор департамента политики на рынке труда министерства благосостояния Латвии Илзе Звидриня.

По ее словам, размер минимальной заработной платы, установленный в 2018 г. в Латвии, составляет 430 евро. Звидриня сказала, что размер минимальной зарплаты определяется экономическим уровнем развития государства.

Директор департамента политики на рынке труда министерства благосостояния Латвии заметила, что минимальная заработная плата в стране уже составляет больше 50% размера средней минимальной зарплаты в ЕС, а также, что она пропорционально соответствует показателю ВВП в расчёте на одного жителя.