Амстердам, , 19:43 — REGNUM 7 февраля в Гааге премьер-министр Марк Рютте и министр сельского хозяйства Карола Шоутен провели переговоры с представителями зонтичной аграрной организации Сельскохозяйственный Коллектив. Обе стороны заявили о том, что переговоры прошли конструктивно.

5 февраля переговоры были прерваны после того как фермерская группа Farmers Defence Force выступила с заявлением, в котором, по мнению министров, содержались угрозы. В ходе встречи 7 февраля представитель FDF принёс свои извинения за сделанное заявление. После встречи с членами правительства представитель FDF сообщил журналистам, что министры неверно интерпретировали заявление его организации.

Предметом переговоров, в частности, стали правительственные планы по выкупу аграриев, желающих ликвидировать свою ферму. Правительство выделило на это 350 миллионов евро. Фермерские организацию указывают на желательность поддержки фермеров, которые не собираются бросать своё дело.