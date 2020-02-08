Пекин, , 17:47 — REGNUM Китайские авиакомпании сообщили о планируемом массовом увольнении российских пилотов из-за начавшегося экономического кризиса в стране. Об этом сообщило агенство South China Morning Post.

По данным издания, планируется расторгнуть трудовые договоры с более 100 российскими пилотами.

Основная причина увольнения, как сообщили агентству источники, экономический кризис в Китае, который был вызван распространением нового типа коронавируса в стране. А также из-за «неопределённости, с которой сталкивается самый быстрорастущий в мире авиационный рынок».

Напомним, ранее Китай осуществлял активную деятельность по привлечению иностранных пилотов в страну, где последние занимались обучением местных летных экипажей авиакомпаний.

В частности, в КНР отсутствовали квоты и какие-либо ограничения для пилотов-иностранцев, существовала лояльная система валидации летного состава.

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