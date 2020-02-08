Рига, , 16:11 — REGNUM Согласно обобщённым данным Латвийской Ассоциации страховых компаний объём подписанных премий вырос за 2019 год на 7,5% до 555,1 млн евро, пишет портал Dienas Business.

Одновременно с этим на 24,5% выросли страховые выплаты, достигнув 366 млн евро. Быстрее всего, на 18,2% рос сегмент недвижимости. Объём собранных премий составил 77,6 млн евро, или 14% всего рынка. Выплаты там увеличились за год на 162,9% и равнялись 76,1 млн евро, что составило 20,8% общей суммы выплаченной страховщиками своим клиентам. Страхование жизни выросло за год на 11%, до 128,3 млн евро и составило 23,1% объёма рынка. Выплаты в этом сегменте тоже выросли, на 17%, до 80,3 млн. За счёт страхования здоровья компании собрали 95 млн евро, на 6,8% больше. Выплатили 69,5 млн. Путешествия принесли страховому бизнесу Латвии 13,9 млн, рост на 25,7%. Выплачено на 9,8% больше — 3,7млн.

По таким продуктам как KASKO и страхование недвижимости продажи в интернете за год выросли на 20% и составляют более 50% от всех подписанных договоров страхования.