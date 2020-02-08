Рига, , 16:02 — REGNUM Министр экономики Латвии Ральф Немиро считает, что коронавирус может заставить китайский бизнес перенести в прибалтийскую страну часть своего производства, пишет портал Dienas Business.

Китайский бизнес уже инвестирует в Латвию, подчеркнул Немиро, упомянув компанию занимающуюся биотехнологиями Latvia MGI Tech, которой на 100% владеет гонконгская BGI Complete Genomics, а также деревообрабатывающую компанию Kornbest, принадлежащую китайской Guangzhou Kanada Industrial Investment Co, Ltd.

Одним из последствий коронавируса для китайской экономики, по мнению латвийского министра, может стать решение перенести производства из региона с более дешёвой рабочей силой в Европу. Ральф Немиро отказался конкретизировать ситуацию с желанием компании Huawei развивать в Европе технологии 5G, однако отметил, что такие разговоры ведутся.