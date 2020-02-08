Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM В субботу, 8 февраля, в Ростове-на-Дону открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Южного федерального округа. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В церемонии открытия полуфинала в ЮФО приняли участие: заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Гурба, губернатор Ростовской области Василий Голубев, ректор РАНХиГС, доктор экономических наук, наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау, ректор РГСУ, доктор экономических наук, член Наблюдательного совета конкурса Наталья Починок и заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.

Владимир Гурба зачитал адресованное участникам приветствие полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимира Устинова, в котором, в частности, акцентирована значимость привлечения новых управленческих кадров к решению ключевых задач развития страны. Это, в первую очередь, относится к необходимости повышения благосостояния российских граждан, особо отмеченной в недавнем Послании Президента России Федеральному Собранию.

«Конкурс «Лидеры России» — это уникальная социальная платформа, позволяющая создать условия для личного развития, изучения новых практик. Став участниками, вы сделали важный шаг для того, чтобы достичь немалых успехов в жизни», — добавил Владимир Гурба.

Василий Голубев напомнил о масштабных задачах, стоящих перед Ростовской областью. Среди них — реализация национальных проектов, региональной стратегии развития до 2030 года, достижение весомых результатов в которых невозможно без обновления системы управления области. И именно участники «Лидеров России» могут стать мощным источником ее пополнения, уверен глава региона.

«Эффективная управленческая команда может быть сформирована только из амбициозных целеустремленных людей, желающих покорить новые вершины и достигнуть новых высоких целей. Вы в начале пути, но опыт последних лет показывает, что наши участники конкурса способны добиваться успеха и в государственном управлении, и на депутатской работе, и в местном самоуправлении. Желаю вам удачи», — резюмировал губернатор Ростовской области.

Ректор РАНХиГС, наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау обратил внимание на важность успеха, уже достигнутого участниками полуфинала. Ключевая его часть — преодоление собственной инертности, которая и является настоящей победой над собой. Этот новый опыт обязательно поможет конкурсантам в будущем, а значит — послужит и стране в целом.

«Напомню, что инициатива создания «Лидеров России» принадлежит Президенту. Это очень важный ресурс с точки зрения развития всей страны, которой сегодня реально нужны ваши лидерские качества, нужны амбициозные люди», — подчеркнул Владимир Мау.

Ректор РГСУ, доктор экономических наук, член Наблюдательного совета конкурса Наталья Починок отметила символизм даты начала полуфинала — 8 февраля отмечается День российской науки, которой в программе конкурса «Лидеры России», начиная с нынешнего года, уделяется особое внимание.

«Впервые открыта возможность для будущих ученых, будущих руководителей научно-образовательной сферы работать в рамках отдельного, научного трека конкурса. Я уверена, что среди вас есть те, кому участие в этом треке поможет добиться по-настоящему крупных успехов. А социальные проекты, которые вы развиваете, заслуживают особого внимания, потому что за каждым из них — реальные изменения и улучшение качества жизни граждан России, за которые вы — Лидеры — отвечаете», — добавила Наталья Починок.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский рассказал, что в этом году от округа на конкурс поступила 20 141 заявка. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое состоялось 7 февраля, в полуфинал конкурса в Южном федеральном округе вышли 248 участников.

83 полуфиналиста представляют Ростовскую область, 65 — Краснодарский край, 29 — из Волгоградской области, из Республики Крым — 20 полуфиналистов, из Астраханской области — 19 участников, 13 — от города федерального значения Севастополя, от Республики Адыгея — 11 человек и от Республики Калмыкия — 8 полуфиналистов.

«Среди полуфиналистов округа 7 докторов наук и 44 кандидата, 74 полуфиналиста имеют два и более высших образования, 89 (36%) человек с опытом управления более 10 лет, а у 11 полуфиналистов в подчинении более 1000 сотрудников. Среди полуфиналистов Северо-Кавказского округа 39 женщин — почти 16%. Также отмечу, что 65% (162 участника) в возрасте от 30 до 40 лет. Интересно, что 31% (76 участников) ранее уже соревновались в полуфинале конкурса в прежние сезоны «Лидеров России», — уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.

«Конкурс ничего не гарантирует, кроме возможностей. Берите их, используйте сами, и дарите их другим. Вы сильные, вы состоявшиеся, потому возьмите на себя задачу открывать новые возможности перед теми, кто в этом нуждается — в этом и есть миссия лидера», — призвал он в завершение выступления.

Самому опытному полуфиналисту конкурса «Лидеры России 2020» в ЮФО 54 года — это преподаватель, руководитель управления интеграции инноваций ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» Константин Анисимов. Самый юный участник полуфинала — 22-летний Гаврюшин Евгений Леонидович, учредитель и генеральный директор CEO Стартап «Easy Travel».

Накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний — холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») и ПАО «Россети» встретились с участниками конкурса в Ростове-на-Дону. На встречах с партнерами конкурсанты узнали о планируемых и реализуемых проектах в Южном федеральном округе, возможностях компаний, о продуктах и тех направлениях деятельности, которые представляют для них ключевой интерес. Желающие сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования, или в ближайшее время пообщаться с экспертами компаний, которые заявили о готовности вести точечный диалог с каждым финалистом или участником конкурса.

Основные дни полуфинала — 8 и 9 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.