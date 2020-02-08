Пекин, , 15:23 — REGNUM Китайские авиакомпании начали сокращать российских пилотов. Об этом сообщают китайские СМИ.

Так, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более сотни российских пилотов гражданской авиации.

Уточняется, что речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. При этом авиакомпании увольняют не только российских пилотов, но и других пилотов-иностранцев, в целом сокращая штат иностранного летного состава.

Части пилотов предложено отправиться во временный простой без сохранения заработной платы до тех пор, пока компания не известит пилотов о возможности вернуться на работу в случае улучшения ситуации. С частью пилотов просто расторгают контракт.

По всей видимости, такие меры связаны с простоем самолетов Boeing 737 max. Дело в том, что после двух авиакатастроф полеты этих самолетов были приостановлены почти во всем мире, а в Китае эти самолеты были очень популярны.

В Китае собственных пилотов гражданской авиации не хватает, поэтому активно привлекались иностранцы.

Так, за последние 3,5 года в Азию уехали работать порядка 500 российских пилотов гражданской авиации. Основной причиной оттока явился разрыв в уровнях в заработных плат.

К примеру в России командир воздушного судна может рассчитывать на зарплат от 350 до 650 тысяч рублей (от $5,5 тыс. до $10 тыс. по текущему курсу), а в Китае зарплата КВС достигает $18−25 тыс.